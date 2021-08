Das Topspiel der zweiten Hauptrunde des Toto-Pokals war zweifelsfrei die Partie BSC Saas Bayreuth gegen den TSV 1860 München. Am Abend muss der SV Mitterteich im Toto-Pokal zuhause gegen den SC Eltersdorf ran. Anstoß ist um 17.45 Uhr. In der ersten Runde setzte sich Mitterteich mit 4:2 gegen den ASV Wunsiedel durch. Beim Toto-Pokal geht es auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs.