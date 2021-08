Toto-Pokal 1. Hauptrunde: ASV Wunsiedel empfängt SV Mitterteich

David gegen Goliath heißt es am Abend auch in der Euroherz-Region … in der 1. Hauptrunde des Fußball-Toto-Pokals empfängt der Kreisligist ASV Wunsiedel am Abend den Landesligisten SV Mitterteich. Anstoß im Fichtelgebirgsstadion Wunsiedel ist um 18 Uhr 30. Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird in Bayern seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. Titelverteidiger ist Drittligist Türkgücü München. Die Paarungen der zweiten Runde werden bereits am Donnerstag ausgelost.

Hier könnt ihr das Spiel live ab 16 Uhr mitverfolgen.