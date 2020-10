Weiden (dpa/lby) – Ein 20-jähriger Patient ist beim Versuch, aus dem Klinikum Weiden in der Oberpfalz zu fliehen, auf das (…)

Regensburg (dpa/lby) – Ein Mann soll in Regensburg Benzin an einer Tankstelle verschüttet und angezündet haben. Nach Angaben der (…)

Brand an Tankstelle: Mann festgenommen

Regensburg (dpa/lby) – Einen Tag nach der Gewalttat an einer Frau in Regensburg ist gegen ihren Ehemann Haftbefehl wegen (…)

Tote Frau in Regensburg: Haftbefehl gegen Ehemann

Regensburg (dpa/lby) – Ein Mann soll in Regensburg seine Ehefrau getötet haben. Der 55-Jährige sei am Donnerstag zur Polizei (…)

Mann soll Ehefrau in Regensburg getötet haben

Maske nicht auf der Nase: Supermarktkunde beleidigt Frau

Eschenbach (dpa/lby) – Eine Frau ist in einem Supermarkt in Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) von einem Kunden (…)