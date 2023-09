Totes Mädchen von Wunsiedel: Bürgermeister erleichtert über Aufklärung

Es gibt Neuigkeiten zum Fall einer getöteten Zehnjährigen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel. Das Mädchen wurde im Frühjahr (…)

Landtagswahl in Bayern: Wahlplakate in Oberfranken beschädigt

In der vergangenen Nacht sind an mehreren Orten in Oberfranken Wahlplakate beschädigt worden. In Bayreuth am Wittelsbacher Ring brannte (…)