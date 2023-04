Totes Mädchen in Wunsiedel: Tötungsdelikt, aber keine Beschuldigten

Im Fall toten Mädchens in Wunsiedel geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Das hat Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Morgen der Deutschen Presseagentur gesagt. Aber: Es gebe derzeit weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall, betont Goers. Zunächst war in mehreren Medienberichten von drei Jungs im Alter von elf bis 16 Jahren die Rede, die mit dem Fall zu tun haben könnten. Sie sind beim Jugendschutz untergebracht.

Mitarbeiter des Heims in Wunsiedel hatten die Zehnjährige am Dienstagmorgen leblos in einem Zimmer entdeckt. Sie war in der Einrichtung betreut worden.

Am Nachmittag kommt Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf nach Wunsiedel, um ihre Anteilnahme auszudrücken.