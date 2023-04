Totes Mädchen in Wunsiedel: Tatverdächtig sind wohl drei Jugendliche

Nachdem in einer Wunsiedler Jugendhilfeeinrichtung ein Mädchen tot aufgefunden wurde, hat Bürgermeister Nicolas Lahovnik sein Mitgefühl an die Familie, an die Kinder im Heim und die Mitarbeiter ausgesprochen. Der zweite Bürgermeister der Stadt, Manfred Söllner, hat sich wie folgt geäußert:

Es handelt sich um ein zehnjähriges Mädchen, das die Mitarbeiter der Einrichtung gestern leblos in einem Zimmer gefunden haben. Die Polizei hält sich derzeit bedeckt, es gibt aber Hinweise auf Fremdverschulden. Julia Küfner vom Polizeipräsidium Oberfranken:



Die Kinder in der Jugendhilfeeinrichtung sowie die Mitarbeiter werden derzeit von einem Spezialteam psychosoziale Nachsorge betreut:so Küfner weiter.

Mehrere Medien berichten nun, dass zwei Elfjährige und ein 16-Jähriger das Mädchen in der Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel getötet haben sollen. Aus Ermittlerkreisen will die BILD-Zeitung sogar erfahren haben, dass es Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt. Eine offizielle Bestätigung vonseiten der Polizei gibt es bislang nicht.