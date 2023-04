Totes Mädchen im Kinderheim: Sozialministerin Scharf kommt nach Wunsiedel

Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer Jugendhilfe-Einrichtung, erreichen Beileidsbekundungen die Stadt Wunsiedel. Nun hat auch Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf erschüttert reagiert. Die CSU-Politikerin sprach den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus.

Niemand könne diese unfassbare Tragödie in Worte fassen und begreifen, erklärte Scharf. Heute Nachmittag will Bayerns Sozialministerin persönlich nach Wunsiedel fahren, um in dem Kinderheim ihre Anteilnahme zu zeigen. Vorgestern war dort ein zehn Jahre altes Mädchen tot in einem Zimmer gefunden worden. Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein Fremdverschulden nach. Im Fokus stehen laut Sicherheitskreisen zwei elfjährige Jungen und ein Sechzehnjähriger. Noch unklar war zunächst, inwieweit eine Beteiligung dieser ursächlich für den Tod des Mädchens gewesen sein könnte und ob es sich womöglich um einen Unfall gehandelt haben könnte, heißt es bei der Deutschen Presseagentur. Die zwei 11-Jährigen und ein 16-Jähriger sollen nicht in Polizeigewahrsam, sondern in einer Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht sein.

Die Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung in Wunsiedel werden von einem Krisenteam betreut.