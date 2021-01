Totes Baby von Plauen: Mutter ab kommender Woche vor Gericht

Vor rund einem Jahr hat die Polizei ein totes Baby in einer Wohnung in Plauen gefunden. Am kommenden Montag muss sich die Mutter vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Angeklagt ist sie wegen Totschlags.

Das Mädchen soll laut Obduktion bei der Geburt gelebt haben. Der Vorwurf: Die Mutter habe sich nach der Geburt nicht mehr um die Kleine gekümmert. Sie soll Crystalkonsumentin sein, die Wohnung einen verwahrlosten Eindruck gemacht haben. Im Januar 2020 waren Sanitäter wegen gesundheitlicher Probleme der Frau in die Wohnung gekommen und hatten festgestellt, dass sie kurz zuvor ein Kind auf die Welt gebracht haben muss. Die Polizei hat daraufhin die Babyleiche gefunden.