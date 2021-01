Totes Baby in Plauen: Angeklagte Mutter bestreitet Lebendgeburt

Nach dem Tod eines Babys vor einem Jahr in Plauen hat die angeklagte Mutter zum Prozessauftakt bestritten, dass das Kind bei der Geburt gelebt hatte. Ein Zeuge hatte vor dem Landgericht Zwickau berichtet, dass die Frau ihm dies gestanden habe. Die 31-Jährige bezeichnete dies während der Vernehmung in einem Zwischenruf als Lüge. Die Angeklagte muss sich vor Gericht wegen Totschlags verantworten. Zum Auftakt äußerte sie sich nicht weiter zu den Vorwürfen, brach jedoch mehrfach in Tränen aus. In dem Verfahren sind zunächst fünf Verhandlungstermine vorgesehen. Laut Anklage soll die Frau ihr Baby zu Hause lebend zur Welt gebracht, abgenabelt und in einem Schrank unter Wäschestücken abgelegt haben. Als Rettungskräfte das Mädchen fanden, war es tot. Laut Staatsanwaltschaft war die Mutter drogenabhängig; die Babyleiche war in ihrer verwahrlosten Wohnung gefunden worden.