Kinder können die Gefahren im Straßenverkehr nicht so richtig einschätzen. Sie müssen deshalb besonders sensibilisiert werden. Der ADAC Nordbayern führt seit Jahren die Verkehrssicherheitsaktion „Toter Winkel – Todes Winkel“ durch. Sie richtet sich an Schüler in der dritten und vierten Jahrgangsstufe. Heute macht die Aktion Halt an der Grundschule in Schauenstein. Es geht darum, die Kinder auf die Gefahren durch abbiegende Busse und Lkw aufmerksam zu machen.