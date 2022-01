Toter Mann in Rehau: Prozess geht weiter

An einem Abend im April des vergangenen Jahres sollen zwei Männer einen 43-Jähren in Rehau so heftig geschlagen haben, dass er am Tag darauf an den Folgen der Verletzungen gestorben ist. Bereits vergangene Woche standen sie deshalb vor dem Landgericht Hof. Heute (18.01., 9 Uhr) geht der Prozess gegen die beiden Angeklagten weiter. In der Verhandlung am Freitag sind vor allem die Beschuldigten selbst sowie insgesamt 13 Zeugen gehört worden. Am heutigen Prozesstag soll unter anderem der Vater des Verstorbenen zu Wort kommen.