Nürnberg (dpa/lby) – In Nürnberg ist nach Angaben der Polizei ein Mann getötet worden. Er sei am frühen Dienstagmorgen leblos in einem Wohnhaus im Stadtteil Schleifweg gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die äußeren Umstände deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Die Identität des Opfers sowie nähere Umstände der mutmaßlichen Tat waren zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers war der Mann etwa 50 Jahre alt.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-485703/2