Burgau (dpa/lsw) – Bei einem Brand in einer Wohnanlage für Senioren ist in Burgau (Kreis Günzburg) ein Mensch gestorben. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Montagabend zu dem Zimmerbrand aus, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar. Details wollte die Polizei zunächst keine nennen.