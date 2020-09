Tote Rentnerin in Marktredwitz: Tatverdächtiger soll sich nicht erinnern können

Er könne sich nicht erinnern, die Tat begangen zu haben. Das sagt der 17-jährige Tatverdächtige im Fall der Rentnerin, die am Wochenende in Marktredwitz getötet worden ist, wie die Frankenpost von der Staatsanwaltschaft Hof erfahren haben will. Aktuell laufe die Untersuchung seines Blutes, heißt es weiter. Der Pflegedienst hatte die 92-jährige am Sonntag tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Gerichtsmedizin hat bereits bestätigt, dass sie durch massive Gewalteinwirkungen auf den Kopf gestorben sein soll. Der 17-jährige war zum Verdächtigen geworden, nachdem er in dem Wohngebiet der Rentnerin randaliert hatte – kurz nachdem Zeugen einen jungen Mann aus dem Haus der Frau haben weglaufen sehen. Weil er wohl Drogen und Medikamente genommen hatte, war er zunächst in ein Krankenhaus gekommen.