Tote Bergsteigerin am Brauneck bei Lenggries gefunden

Am Mittwochmorgen wurde die tote 50-Jährige dann in einem steilen Gelände gefunden und anschließend geborgen, wie es hieß. Vermutlich war sie aus großer Höhe abgestürzt. Die Ermittler vermuten, dass ihre fürs Bergsteigen ungeeigneten Schuhe zu dem Unfall geführt haben könnten.

Eine 50 Jahre alte Bergsteigerin, die von ihrer Tochter vermisst worden war, ist tot in den Voralpen bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gefunden worden. Die Frau habe ihrer Tochter noch am Dienstag Bilder geschickt, sei dann aber nicht nach Hause gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anhand dieser Bilder stellte sich heraus, dass die Frau am Brauneck unterwegs war.

