Tote bei Anschlag in Mogadischu

New York/Tripolis (dpa) – Rückschlag im Friedensprozess: Nur einen Monat vor der geplanten Präsidentenwahl in Libyen ist der (…)

UN-Vermittler in Libyen tritt zurück

Khartum (dpa) – Die erneute Einsetzung des sudanesischen Ministerpräsidenten Abdullah Hamdok in sein Regierungsamt hat nicht für (…)

Lukaschenko: EU und Deutschland sollen Migranten übernehmen

Minsk (dpa) – In der Krise um Tausende Migranten in Belarus, die in die EU einreisen wollen, setzt der belarussische Machthaber (…)