Tornado fegt über Kleinstadt in Oberbayern

Über die oberbayerische Kleinstadt Burghausen ist am Mittwochabend laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tornado gefegt. Nach Angaben der Einsatzkräfte hielten sich die Schäden allerdings im Rahmen. Zwei Dächer seien teilweise abgedeckt worden, berichteten sie am Donnerstag. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

«Nach allen Informationen, die uns vorliegen und die auch plausibel sind, hat es dort tatsächlich einen Tornado gegeben», sagte ein Meteorologe des DWD in Offenbach. Der bestätigte Tornado sei am Mittwoch ziemlich genau um 19.00 Uhr in der Stadt im Landkreis Altötting aufgetreten.

Der Sprecher der Integrierten Leitstelle in Traunstein sagte, dass es Meldungen zu einer «Windhose über Burghausen» gegeben habe. «Es hat sich dramatischer angehört, als es tatsächlich war.» In der Folge habe es etwa ein Dutzend Einsätze gegeben, mehrheitlich sei es um umgestürzte Bäume gegangen. Die örtlichen Feuerwehren hätten die Einsätze abarbeiten können, überregionale Hilfe sei nicht nötig gewesen.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr in Burghausen wurde insbesondere ein Gebäude stark beschädigt. «Der komplette Dachstuhl wurde durch die Naturgewalt ausgehoben und um etwa 20 Zentimeter versetzt», berichtete die Feuerwehr. Teile des Daches seien daraufhin hinabgestürzt. Das Dach eines weiteren Wohnhauses sei ebenfalls teils abgedeckt worden. Der Einsatz habe bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags gedauert.