Top-Model Gisele Bündchen will zum Karneval von Rio kommen

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (42) hat nach eigener Aussage eine Einladung zum Karneval von Rio de Janeiro angenommen. Sie werde in einer Loge im Sambodrom sein, sagte Bündchen in einem Video auf Instagram am Donnerstag (Ortszeit). Am Freitag beginnen die weltberühmten Umzüge im Sambodrom mit den Schulen der Aufstiegsklasse. Am Sonntag und Montag defilieren dann die zwölf Sambaschulen der ersten Liga. Zehntausende von der Tribüne aus sowie Millionen vor den Fernsehschirmen in Brasilien und auf der ganzen Welt verfolgen die Umzüge im Sambodrom.

Supermodel Bündchen und Football-Star Brady hatten sich im vergangenen Jahr scheiden lassen. Seit 2011 war sie nicht mehr beim Karneval von Rio. «Ich glaube, ich muss nach Rio de Janeiro, denn ich vermisse die ‚wunderbare Stadt` sehr, es ist schon lange her, dass ich dort war», sagte Bündchen in dem Instagram-Video. «Am Sonntag sehen wir uns dort in der Loge. Wer weiß, vielleicht schaue ich auch bei anderen Karnevalsveranstaltungen vorbei.»