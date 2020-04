Top-Ausbildungsbetrieb: Hofer Sana Klinikum ausgezeichnet

Seit Dezember 2019 macht das Sana Klinikum in Hof mit der Diakonie Hochfranken gemeinsame Sache. Die Ausbildung in der Krankenpflege und in der Altenpflege ist zu einem Ausbildungsberuf verschmolzen. Das hat sich offenbar ausgezahlt. Das Sana Klinikum gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Das geht aus einer Studie von Deutschlandtest und Focus Money hervor.

Demnach landete die Klinik in der Branche Krankenhäuser auf dem ersten Platz. Zu den besonderen Angeboten zählen Einarbeitungskonzepte, Abschlussprojekte und Deutschsprachkurse für ausländische Azubis. Jedes Jahr machen etwa 120 junge Menschen ihre Ausbildung im Sana Klinikum. Wer sich für den neuen Beruf Pflegefachmann oder -frau interessiert, kann sich ab sofort bewerben.