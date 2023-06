Tonnenschwerer Radlader von Baustelle an S-Bahnhof gestohlen

Einen tonnenschweren Radlader haben Unbekannte von einer Baustelle in Oberbayern gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Tonnen in der Nähe des S-Bahnhofs Ebersberg im Einsatz. Zwischen 7. und 12. Juni sei der Radlader verschwunden.

Die Ermittler vermuteten zunächst, dass sich der oder die Täter einen standardisierten Schlüssel zur Fahrerkabine des Radladers im Internet besorgt haben könnten. Bei dem Diebstahl des Fahrzeugs könnte demnach aber auch ein Tieflader zum Einsatz gekommen sein.

Den Wert des 23 Jahre alten Radladers schätzten die Ermittler auf rund 9000 Euro. Die Polizei ermittelte.