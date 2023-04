Tötungsdelikt in Wunsiedel: Spurenergebnisse deuten auf Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen hin

Der tragische Fall der in Wunsiedel wohl gewaltsam ums Leben gekommenen Zehnjährigen beschäftigt uns über das Osterwochenende weiter. Es gibt neue Erkenntnisse. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, weisen erste Spurenergebnisse vom Tatort daraufhin, dass ein elfjähriger Junge aus der Jugendhilfeeinrichtung an der Tat beteiligt war. Da er noch nicht strafmündig sei, wurde er in einer gesicherten Einrichtung untergebracht, heißt es weiter. Die Befragung des Jungen sowie die weitere Auswertung der Spuren werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Alle Maßnahmen würden dabei in enger Abstimmung mit den zuständigen Jugendbehörden erfolgen, heißt es in der Mitteilung.

Am Donnerstag war die bayerische Familienministerin Scharf in Wunsiedel vor Ort. In einer Mitteilung lobt sie nun den Ermittlungserfolg. Damit gebe die Polizei den Menschen ein Stück Sicherheit zurück.

Am Dienstagvormittag wurde das zehnjährige Mädchen in einem Zimmer des Kinder- und Jugendhilfezentrums in Wunsiedel tot aufgefunden. Eine 40-köpfige Sonderkommission ermittelt in dem Fall.