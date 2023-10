Tötungsdelikt in Thiersheim: Prozessbeginn am Landgericht Hof

Im März dieses Jahr hat ein Sohn seine 54-jährige Mutter in Thiersheim getötet. Die Staatsanwaltschaft Hof geht von Mord aus. Ab heute verhandelt die Jugendkammer am Landgericht Hof den Fall. In den sechs angesetzten Verhandlungstagen spielt die Schuldfrage in verschiedener Hinsicht eine entscheidende Rolle.

Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen Impfgegner handeln. Eine Auseinandersetzung mit seiner Mutter zum Thema Impfung soll im März eskaliert sein. War der 20-jährige Mann überhaupt schuldfähig zum Zeitpunkt der Tat – oder war er sich aufgrund von Gutachtern diagnostizierten Wahnvorstellungen nicht dessen bewusst, was er tat? Diese Frage wird ab heute in der Hauptverhandlung zu klären sein – denn davon hängt auch wesentlich das Strafmaß im Falle eines Schuldspruchs ab. Auch, ob der Mann am Ende über das Jugendstrafrecht verurteilt wird, was eine Höchststrafe von 10, oder in Ausnahmefällen bis 15 Jahre vorsieht – oder nach Erwachsenenstrafrecht, wo es heißt: lebenslange Freiheitsstrafe.

Die Verhandlung beginnt heute um 9 Uhr am Landgericht Hof. Das Urteil in diesem Prozess könnte gegen Ende Oktober fallen.