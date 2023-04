Tötungsdelikt in Lichtenfels: Tatverdacht gegen 17-Jährigen hat sich bestätigt

Im Fall der getöteten Blumenverkäuferin in Lichtenfels hat die Spurenauswertung den Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen bestätigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem jungen Mann ein Messer gefunden. Nach aktuellem Kenntnisstand handele es sich dabei um die Tatwaffe. Außerdem entdeckten die Spurensicherer am Tatort DNA-Spuren des Jugendlichen. Im Rahmen einer Obduktion stellte sich heraus, dass das Opfer durch Messerstiche zu Tode kam. Weitere Angaben zum Ablauf der Tat macht die Polizei nicht. Die Beamten bedankten sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Der 17-Jährige sitzt bereits seit Ende März in Untersuchungshaft.