Töpen & Hof: Karnevalsgesellschaft geben Prinzenpaare bekannt

Corona hat dem Faschingstreiben in den vergangenen beiden Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt ist das närrische Treiben aber auch ohne Einschränkungen wieder möglich. Die Karnevalsgesellschaft Töpen und die Narhalla Hof geben an diesem Wochenende ihre Prinzenpaare für die Session bekannt. Die Inthronisation in Töpen findet um 14 Uhr in der Turnhalle des TuS Töpen statt. Die Narhalla Hof hält ihre Inthronisation morgen Nachmittag (14 Uhr) in der Freiheitshalle ab. Höhepunkte sind die Übergabe des Rathausschlüssels und der Stadtkasse. Oberbürgermeisterin Eva Döhla verleiht zudem den Orden für besonders karnevalistische Verdienste.