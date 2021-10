Tödlicher Verkehrsunfall im vogtländischen Pausa: 19-jähriger stirbt bei Überholmanöver

Im vogtländischen Pausa hat ein Überholmanöver einem 19-jährigen das Leben gekostet. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann am späten Nachmittag einen LKW überholen wollen. Dabei ist er mit seinem PKW in einen entgegenkommenden Laster gekracht. Dieser hat daraufhin eine Leitplanke durchbrochen und ist neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen gekommen. Den Wagen des 19-jährigen hat es auf die linke Fahrbahn geschleudert – dort ist er mit einem weiteren PKW zusammengestoßen und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Den LKW-Fahrer und seine Beifahrerin hat ein Kran aus dem Fahrerhaus geborgen – beide sind schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden – ebenso wie eine 72-jährige aus einem der anderen beteiligten Autos. Der Schaden wird auf rund 140.000 Euro geschätzt.