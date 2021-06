Tödlicher Verkehrsunfall auf B17

Augsburg (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B17 in Höhe der Anschlussstelle Königsbrunn-Nord (Landkreis Augsburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte am Freitagabend ein Auto in Fahrtrichtung Augsburg aus bislang ungeklärter Ursache auf der linken Fahrbahnseite in die Leitplanke. Anschließend kam das Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Das Auto fing sofort Feuer und brannte aus. Die Identität des toten Fahrzeuginsassen konnte noch nicht ermittelt werden.

