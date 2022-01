Tödlicher Verkehrsunfall am Karlsplatz in München

München (dpa/lby) – Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in den frühen Morgenstunden am Karlsplatz in München ereignet. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Sonnenstraße. Die verunglückte Person war mit einem Fahrrad unterwegs. Ein Lastkraftwagen war ebenfalls am Unfall beteiligt. Die Sonnenstraße wurde in nördlicher Fahrtrichtung zur Unfallaufnahme bis mindestens acht Uhr gesperrt. Genauere Informationen zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt.

