Tödlicher Unfall: Waldsassener stirbt bei Marktredwitz

Während viele den Muttertag an der Sonne genossen haben, bleibt er für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr in schrecklicher Erinnerung: Auf der Kreisstraße zwischen Seußen und Brand ist am Abend ein Autofahrer tödlich verunglückt. Eine Straße, auf der sonst nicht viel Verkehr herrscht.

Der 31-jährige Mann aus Waldsassen war mit einem Beifahrer unterwegs und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon – die beiden Waldsassener wurden bei dem Crash allerdings eingeklemmt, die Feuerwehrleute mussten sie befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte den Beifahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der Fahrer erlag trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war er wohl zu schnell auf der kurvigen und hügeligen Straße unterwegs und hatte dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren.