Tödlicher Unfall: Traktor überrollt 81-jährige Radfahrerin

Bad Endorf (dpa/lby) – Eine 81 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern von einem Traktor überrollt und getötet worden. Die Frau sei am Samstagnachmittag mit dem Fahrrad in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) unterwegs gewesen, als der Traktor sie überholt habe, teilte die Polizei mit. Während des Überholmanövers fiel die Frau aus zunächst ungeklärter Ursache vom Rad auf die Straße, der Anhänger des Traktors fuhr über ihren Kopf. Jede Hilfe kam zu spät, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der 34 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.