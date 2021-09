Am Autohof in Mitterteich ist es am Vormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach ersten Infos der Polizei Waldsassen, wollte ein Lkw-Fahrer dort abbiegen, als ihm ein Motorradfahrer entgegenkam. Der Biker kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Lkw. Der Motorradfahrer wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Ersthelfer konnten ihn zwar befreien. Reanimationsversuche sind allerdings erfolglos geblieben. Der Biker ist noch an der Unfallstelle verstorben.