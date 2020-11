Tödlicher Unfall mit Unimog

Untrasried (dpa/lby) – Ein Landwirt hat sich am Freitag mit seinem Unimog überschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden. Die Rettungskräfte konnten ihn in einem Wald bei Untrasried (Landkreis Ostallgäu) nur noch tot bergen, wie die Polizei mitteilte. Der 79-Jährige führ den Angaben zufolge zuvor auf einem Forstweg, als das Fahrzeug in einer abschüssigen Kurve ins Rutschen kam und bergab schlitterte. Schließlich kam der Unimog auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine beeinträchtigte Verkehrstüchtigkeit.