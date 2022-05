Tödlicher Unfall mit Rasenmähertraktor

Ein 47-jähriger Mann ist im Landkreis Passau mit einem Rasenmähertraktor tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war er am Montagmittag in Thurnreuth in Richtung Dorfmitte unterwegs und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug. Es «überschlug sich und landete in einem angrenzenden Garten. Der Mann wurde dabei vom Rasenmähertraktor geschleudert und erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen.» Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen.