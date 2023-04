Tödlicher Unfall: Ford prallt im Vogtland in Lkw

Zwei Menschen sind am Nachmittag im Vogtland bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen: Bei Rosenbach ist ein 76-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache von der Spur abgekommen und in einen Lkw geprallt. Das Auto ist dabei unter den Sattelauflieger geraten, schreibt die Polizei. Danach wurden beide Fahrzeuge in den Seitengraben geschleudert. Der 76-jährige Autofahrer starb genauso wie seine 71-jährige Beifahrerin noch am Unfallort. Der junge Lkw-Fahrer und dessen Beifahrer kamen mit einem Schock ins Krankenhaus.

Die Bundesstraße bei Rosenbach war für mehr als sechs Stunden gesperrt – so aufwändig waren Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten.