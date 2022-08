Tragischer Unfall im Vogtland: In Auerbach ist gestern ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 59-Jährige kam in einer Kurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei wurde er vom Krad geschleudert und prallte gegen einen Holzmast. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun, der Mann starb noch an der Unfallstelle.