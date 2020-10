Adlkofen (dpa/lby) – Beim Verladen von Baumstämmen ist ein 69-Jähriger in Adlkofen (Landkreis Landshut) gestorben. Zwei Männer wollten mit einem Traktor Baumstämme auf einen Anhänger laden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei durch einen technischen Fehler ein Baumstamm von der Ladegabel des Traktors gerutscht und auf den 69-jährigen Mann gefallen. Er starb am Freitag noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte.