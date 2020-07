Tödlicher Unfall bei Höhlmühle: Motorradfahrer kracht gegen Baum

Kurven können gerade für Motorradfahrer Tücken haben. Am Abend hat die Fahrt eines 55 Jahre alten Mannes in einer Kurve ein tödliches Ende genommen. Wie die Polizei mitteilt, war er mit seiner Maschine auf Höhe des Stammbacher Ortsteils Höhlmühle unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Er krachte gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war für die Aufräumarbeiten kurz gesperrt. Das Motorrad ist Schrott. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.