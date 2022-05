Am Eiskeller in Gottsmannsgrün bei Berg hat es am Mittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei ist laut Polizeipräsidium Oberfranken ein Kleintransporter beim Rückwärtsfahren mit einer Fußgängerin kollidiert. Die 85-jährige Frau hat dabei demnach schwerste Verletzungen erlitten und ist noch am Unfallort verstorben.