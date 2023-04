Tödlicher Sturz auf Baustelle bei Arbeiten an Aufzugschacht

Einen Tag nach dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Regionalzug in Oberbayern schwebt der 18 Jahre alte Autofahrer (…)

Autofahrer nach Zusammenstoß mit Zug weiter in Lebensgefahr

Autofahrer nach Zusammenstoß mit Zug weiter in Lebensgefahr

Brand in Mehrfamilienhaus: Frau tot gefunden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberbayern ist eine Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab (…)