Tödlicher Hausbrand in Landshut

Landshut (dpa/lby) – Ein Mann ist bei einem Hausbrand in Landshut ums Leben gekommen, zwei Menschen wurden verletzt. Das Feuer brach am Donnerstagabend aus bisher ungeklärten Gründen aus, wie die Polizei mitteilte. Die Frau konnte sich noch rechtzeitig aus dem Haus retten, sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann wurde von den Einsatzkräften tot im Haus gefunden. Ein zur Hilfe eilender Mann wurde bei dem Brand leicht verletzt. Das Gebäude wurde durch den Brand unbewohnbar, ein Abriss wurde in der Nacht in Erwägung gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 400 000 Euro.