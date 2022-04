Tödlicher Brand in Einfamilienhaus in Vilsheim

Die Brandursache war noch unklar. Der Leitstelle war am Sonntagnachmittag eine Rauchentwicklung aus einem Dachfenster mitgeteilt worden.

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Vilsheim (Landkreis Landshut) ist am Ostersonntag ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe den Bewohner aus dem Erdgeschoss geborgen, er sei nicht mehr ansprechbar gewesen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Sonntagabend mit. Eine Notärztin habe nur noch den Tod feststellen können. Weitere Menschen waren den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht im Haus.

