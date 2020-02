Ottensoos (dpa/lby) – Bei einem Autounfall in Mittelfranken ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 36-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler einer Eisenbahntrasse geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall war den Angaben zufolge am frühen Donnerstagmorgen in Ottensoos (Landkreis Nürnberger Land), der Mann starb noch an der Unfallstelle.