Amberg (dpa/lby) – Die Obduktion der Leiche eines 92 Jahre alten Mannes aus der Oberpfalz hat keine Hinweise auf Fremdverschulden oder auf einen Unfall ergeben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Senior war am Montag mit einer Stichverletzung in seinem Zimmer in dem Heim in Amberg entdeckt worden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen sind laut Polizei aber noch nicht vollständig abgeschlossen.

