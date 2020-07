Tödliche Messerattacke vor Supermarkt: Prozessbeginn

Passau (dpa/lby) – Wegen eines tödlichen Messerangriffes auf einen Mann muss sich ein 26-jähriger vor dem Landgericht Passau verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten Mord zur Last. Das Verfahren beginnt nach Justizangaben am heutigen Dienstag, es sind fünf Prozesstage vorgesehen. Der 26-Jährige und sein Opfer sollen sich von früher gekannt und damals Streit gehabt haben. In Passau sollen sich die beiden Männer dann zufälligerweise wieder begegnet sein.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollte sich der 26-Jährige an seinem späteren Opfer rächen. Die Behörde sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an. Den Angaben nach bestreitet der Angeklagte jedoch einen Tötungsvorsatz. Es sollen im Verlauf des Prozesses 24 Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden. Als Nebenkläger sind drei Angehörige des Opfers vertreten.