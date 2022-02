Tödliche Haiattacke: Schutzmaßnahmen um Sydney verstärkt

«Beide Tiere wurden markiert und ungefähr einen Kilometer weiter vor der Küste freigelassen», teilte das Ministerium mit. Zusätzlich zu den Langleinen werden die Stände in der Region New South Wales schon länger mittels Hainetzen und Drohnen geschützt. Experten halten es derweil für unwahrscheinlich, dass der Weiße Haie je aufgespürt wird, da die Tiere jeden Tag große Entfernungen zurücklegen.

Intelligente Langleinen sind mit einem Köder und einer Satelliten-Boje ausgestattet und werden täglich installiert und wieder eingeholt. Sobald ein Tier gefangen wurde, senden sie einen Echtzeit-Alarm an die zuständigen Behörden. Die aufgespürten Haie werden dann mit Peilsendern markiert und wieder in die Freiheit entlassen – so auch die beiden Tigerhaie.

Der riesige Raubfisch hatte sein Opfer – einen 35-jährigen Tauchlehrer – im südöstlichen Vorort Little Bay plötzlich angefallen. Der Mann habe «katastrophale Verletzungen» erlitten, hieß es kurz danach von den Rettungskräften. Im Meer wurden später einige menschliche Überreste gefunden. Der Angriff hatte bei vielen Anwohnern rund um Sydney Entsetzen und Angst ausgelöst. Statistiken zufolge handelte es sich um die erste tödliche Haiattacke in der Millionenmetropole Sydney seit 1963.

Bis Ende Juni werden von Little Bay, wo sich die Attacke ereignete, bis zum berühmten Bondi Beach täglich 15 intelligente Langleinen, sogenannte Smart-Drumlines, installiert, wie das zuständige Ministerium für Primärindustrie (DPI) mitteilte. Damit seien in den vergangenen Tagen vor der Küste von Sydney bereits zwei Tigerhaie gefangen worden, berichtete der Sender 9News.

Das könnte Sie auch interessieren

Sydney: Erster tödlicher Haiangriff seit fast 60 Jahren

Sydney (dpa) – Im Meer vor Sydney ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Schwimmer von einem Hai getötet worden. Der Angriff (…)

Nandu behindert Bahnverkehr

Ein aus seinem Gehege ausgebüxter Nandu hat am Mittwochmorgen in Südhessen für Behinderungen im Bahnverkehr (…)

Pferde stürmen ohne Hochzeitspaar los

Zwei Pferde sind in Österreich durchgegangen und mit der Hochzeitskutsche im Schlepptau losgestürmt – ohne das (…)

Australien will Koalas besser schützen

Sydney (dpa) – In Australien sind die Koalas in Gefahr und werden in weiten Teilen des Landes ab sofort besser geschützt. In den (…)

Meeresschildkröte Lizzie ist wieder frei

Sydney (dpa) – Eine in Not geratene Meeresschildkröte ist in Australien monatelang von Tierschützern aufgepäppelt worden – (…)

Polizei rettet Biber mit Mülltonne aus Parkhaus

Ein Biber hat sich in Coburg in ein Parkhaus verirrt und musste gerettet werden. Am Mittwoch fingen die Polizisten das Tier mit einer (…)