Todesmarsch von Helmbrechts : Vortrag und Buchvorstellung am Abend in Stadtbücherei Hof

77 Jahre ist es mittlerweile her, dass rund 1200 Frauen und Mädchen im Dritten Reich auf einen Todesmarsch durch die Region geschickt worden sind. Im April 1945 sind die Häftlinge vom Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg in Helmbrechts ins tschechische Volary getrieben worden. Viele von ihnen haben den Marsch dorthin nicht überlebt.

Heute (13.10.) gibt es einen Vortrag zu diesem Thema in der Stadtbücherei Hof. Dabei stellt die Autorin Nanne Wienands auch ihr Buch zum Todesmarsch von Helmbrechts vor. Außerdem werden Original-Filmaufnahmen der Befreiung des Außenlagers gezeigt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr 30.