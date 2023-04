Todesmarsch von Helmbrechts: Gedenkveranstaltung und Kranzniederlegung am Abend

Genau 78 Jahre ist es her, dass 1200 Frauen und Mädchen auf einen Todesmarsch durch die Region geschickt wurden. Am 13. April 1945 sind die Häftlinge vom Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg in Helmbrechts ins tschechische Volary getrieben worden. Viele von ihnen haben den Marsch dorthin nicht überlebt. Heute Abend findet in der Friedhofshalle in Helmbrechts eine Gedenkveranstaltung für die Opfer statt. Dabei soll es darum gehen, wie wir hier in der Region mit der Erinnerung an die Todesmärsche umgehen können. Außerdem wird der Helmbrechtser Bürgermeister Stefan Pöhlmann einen Kranz am Gedenkstein niederlegen.

