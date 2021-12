Tod der kleinen Leonie: Prozess gegen Mutter beginnt

Neubrandenburg (dpa) – Knapp drei Jahre nach dem gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute der Prozess gegen ihre Mutter.

Die 27-Jährige muss sich am Amtsgericht Neubrandenburg wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verantworten. Sie soll die mehrfachen Misshandlungen von Leonie und deren zweijährigem Bruder durch den Stiefvater nicht unterbunden und danach auch nicht rechtzeitig Hilfe geholt haben.

Das Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Torgelow gefunden worden. Der Stiefvater hatte Leonie nach Auffassung der Richter am Landgericht brutal misshandelt und dann längere Zeit verhindert, dass rechtzeitig Rettungskräfte gerufen werden. Damit sollten die Gewalttaten nicht bekannt werden. Der inzwischen 30 Jahre alte Stiefvater wurde wegen Mordes durch Unterlassen und Misshandlung Schutzbefohlener zu lebenslanger Haft verurteilt, was inzwischen auch rechtskräftig ist. (Az. Prozess gegen Stiefvater: 6 StR 134/20)

Der Stiefvater hatte in zwei Prozessen dazu stets geschwiegen. Die Mutter hatte hinter verschlossenen Türen aber von den Gewalttaten ihres Lebensgefährten berichtet.

Für den neuen Prozess am Amtsgericht wird der Zugang zum Saal wegen der Corona-Lage nur für Geimpfte, Genesene und Getestete ermöglicht, mit begrenzter Platzzahl. Bisher sind vier Verhandlungstage geplant. Der leibliche Vater von Leonie, bei dem deren kleiner Bruder nun lebt, tritt wie in den vorherigen Prozessen als Nebenkläger auf.

Auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen steht eine mehrjährige Haftstrafe. Anwälte halten allerdings auch eine Verurteilung der Mutter wegen unterlassener Hilfeleistung für möglich.

