Tochter greift Vater an: Haft wegen versuchten Mordes

Regensburg (dpa/lby) – Ihren Vater hat eine 24 Jahre alte Frau in Regensburg mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt. Wegen der Attacke erließ ein Richter wegen versuchten Mordes Haftbefehl gegen die junge Frau, sie sitzt nun in einem Gefängnis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 54 Jahre alte Vater wurde nach dem Angriff am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht.

Hintergrund der Tat war den Angaben nach ein eskalierter Familienstreit in der Wohnung, in der Vater und Tochter gemeinsam lebten. «Bei dem Streit waren auch weitere Familienmitglieder anwesend», sagte eine Polizeisprecherin. Ob auch diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren und um welche Tatwaffe es sich handelte, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.