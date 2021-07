Tirschenreuth: Spendenaktion für Hochwasser-Opfer

Das Mitgefühl mit den Hochwasser-Opfern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist in ganz Deutschland groß. Es haben sich auch Einsatzkräfte aus der Euroherz-Region auf den Weg ins Krisengebiet gemacht, um zu helfen. Die Stiftlandgriller aus dem Landkreis Tirschenreuth haben jetzt eine Spendenaktion für die Hochwassergeschädigten organisiert. Der Verein grillt Bratwürste auf dem Edeka-Parkplatz in Tirschenreuth. Der gesamte Erlös geht an die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Nachdem ihr eure Bratwürste gegessen habt, könnt ihr euch auch noch gegen das Corona-Virus impfen lassen. Der neue Impfbus ist nämlich vor Ort.