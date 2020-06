Tirschenreuth: Inbetriebnahme eines neuen Allwetterplatzes am Stiftland-Gymnasium

Ab September soll bei der Kinderbetreuung und in den Schulen möglichst der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden – unter Beachtung von Hygienekonzepten. Die Verantwortlichen im Landkreis Tirschenreuth denken schon einen Schritt weiter: spätestens im Sommer 2021 soll die neue Dreifachturnhalle beim Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth stehen. Das neue Gebäude wird neben der alten Turnhalle auf dem Gelände des alten Allwetterplatzes gebaut. Dafür musste zwischen Hallenbad und Sportplatz für rund 455.000 Euro ein neuer Platz gebaut werden. Der ist am Vormittag von Landrat Grillmeier und weiterer lokaler Polit-Prominenz mit leichter Verspätung in Betrieb genommen worden. Jetzt kann man den Neubau der Dreifachturnhalle in Angriff nehmen – die Kosten werden auf rund 7,16 Millionen Euro geschätzt. Zwischen Januar und März 2022 wird dann die alte Dreifachturnhalle abgebrochen. So will man sicherstellen, den Sportbetrieb ungehindert fortführen zu können.